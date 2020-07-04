Власть
В Феодосии бывшую чулочную фабрику незаконно перестраивают в торговый центр
Здания бывшей чулочной фабрики эксплуатируются с нарушением действующего законодательства, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.
Управление муниципального контроля уведомляет собственников зданий и сооружений о недопустимости проведения реконструкции эксплуатируемых зданий и сооружений без разрешительной документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации.
Примером эксплуатации с нарушением действующего законодательства является комплекс зданий бывшей чулочной фабрики. Это здания, расположенные по улице Боевой и по Симферопольскому шоссе, где ведется реконструкция путем организации дополнительных входных групп в несущих стенах здания, что сопряжено с признаками захвата земель муниципальной формы собственности, проведено переоборудование промышленных помещений в торговые площади с признаками несоответствий требованию пожарной безопасности и правилам эксплуатации объектов торговли. Не приняты меры по безопасному проведению ремонта фасада здания. Совокупность данных фактов может нести за собой угрозу жизни и здоровью посетителей.
Актами осмотра, составленными сотрудниками управления муниципального контроля Администрации города Феодосии, зафиксированы допущенные нарушения и направлены в Государственную службу строительного надзора и МЧС по Республике Крым в целях принятия мер реагирования в рамках полномочий.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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