В Евпатории трамваи будут ходить допоздна

МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» заявил о продлении режима работы трамваев с 4 июля 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Евпатории.

МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» сообщает о продлении режима работы трамваев с 4 июля 2020 года на маршрутах:

№ 1 «ул. Симферопольская — Спутник-2» с 6:00 до 23:00 часов,

№ 3 «Гостиница «Украина» — Железнодорожный вокзал» с 6:00 до 23:00 часов.

Отправление последнего трамвайного вагона по маршруту № 1:

от остановки «ул. Симферопольская» в сторону «Спутник-2» в 21:49 часов,

от остановки «Спутник-2» в сторону «ул. Симферопольская» в 21:49 часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В аэропорту Симферополя изменилась стоимость парковки. С 1 июля в аэропорту Симферополя изменились правила оплаты парковки.

Из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправился первый пассажирский поезд. Из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправился первый пассажирский поезд по этому направлению.

Аксенов обещает электрифицировать все ж/д пути в Крыму. Электрификация железнодорожных путей в Крыму будет осуществляться за счет федеральных средств.

Началась продажа билетов на новые направления поезда «Таврия». Оператор пассажирских перевозок компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажи билетов на поезда «Таврия» по новым направлениям.