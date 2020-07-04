Власть
В Евпатории трамваи будут ходить допоздна
МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» заявил о продлении режима работы трамваев с 4 июля 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Евпатории.
МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» сообщает о продлении режима работы трамваев с 4 июля 2020 года на маршрутах:
№ 1 «ул. Симферопольская — Спутник-2» с 6:00 до 23:00 часов,
№ 3 «Гостиница «Украина» — Железнодорожный вокзал» с 6:00 до 23:00 часов.
Отправление последнего трамвайного вагона по маршруту № 1:
от остановки «ул. Симферопольская» в сторону «Спутник-2» в 21:49 часов,
от остановки «Спутник-2» в сторону «ул. Симферопольская» в 21:49 часов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В аэропорту Симферополя изменилась стоимость парковки. С 1 июля в аэропорту Симферополя изменились правила оплаты парковки.
Из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправился первый пассажирский поезд. Из Санкт-Петербурга в Евпаторию отправился первый пассажирский поезд по этому направлению.
Аксенов обещает электрифицировать все ж/д пути в Крыму. Электрификация железнодорожных путей в Крыму будет осуществляться за счет федеральных средств.
Началась продажа билетов на новые направления поезда «Таврия». Оператор пассажирских перевозок компания «Гранд Сервис Экспресс» открыла продажи билетов на поезда «Таврия» по новым направлениям.
В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер
За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса
За 3 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
1 июля
Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть
Два главных занятия, ради которых туристы едут к морю – загорать и купаться. И если правила загара «без последствий» уже известны, то о рекомендациях по безопасному купанию стоит упомянуть.