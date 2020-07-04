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Власть

В Евпатории трамваи будут ходить допоздна

10:52 суббота, 4 июля 2020
Евпатория

МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» заявил о продлении режима работы трамваев с 4 июля 2020 года, сообщает пресс-служба администрации Евпатории.

МУП «ТУ им. И.А. Пятецкого» сообщает о продлении режима работы трамваев с 4 июля 2020 года на маршрутах:

№ 1 «ул. Симферопольская — Спутник-2» с 6:00 до 23:00 часов,

№ 3 «Гостиница «Украина» — Железнодорожный вокзал» с 6:00 до 23:00 часов.

Отправление последнего трамвайного вагона по маршруту № 1:

от остановки «ул. Симферопольская» в сторону «Спутник-2» в 21:49 часов,

от остановки «Спутник-2» в сторону «ул. Симферопольская» в 21:49 часов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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