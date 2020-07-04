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В экспресс-маршрут Севастополь-Евпатория внесут изменения
Экспресс-маршрут от Севастополя до Евпатории обещают сделать более удобным для пассажиров на период лета за счет дополнительных остановок на побережье.
Об этом сообщает пресс-служба перевозчика – Южной пригородной пассажирской компании (ЮППК).
«На маршруте с 4 июля назначаются дополнительные остановки в прибрежной зоне южного берега Крыма – остановочный пункт 54 км. и станция Прибрежная, - говорится в сообщении компании-перевозчика. – Время в пути до конечной станции увеличивается на 5 минут и составит 2 часа 45 минут».
Стоимость проезда от Севастополя до платформы 54-й километр составит 238,64 рубля.
От Севастополя до станции Прибрежной – 222,94 рубля. От Симферополя до обеих станций стоимость проезда составит 116,18 рубля и 100,48 рубля соответственно.
Ранее, как сообщалось, в республике восстановили льготный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, который был отменен на период режима самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
Также с 1 июля начала курсировать электричка, соединившая Феодосию с Анапой. Ранее этот маршрут действовал только от Керчи, но после отмены ограничительных мер компания-перевозчик сдержала обещание и продлила маршрут до Феодосии.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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