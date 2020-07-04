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Коронавирус в Крыму

Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса

09:55 суббота, 4 июля 2020
Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса

фото © pixabay.com

За 3 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.

Три случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 2 – при проведении противоэпидемических мероприятий, 2 – прибывших из-за рубежа, 4 – при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 723 случая новой коронавирусной инфекции. 38 из них завозные из-за границы, 94 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 518 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 73 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 1994 человека.

Выздоровевших за весь период – 565 человек.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ», - советует Аксенов на странице в сети Вконтакте.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Краснодарского края решили не ослаблять ограничения из-за COVID. Несмотря на то, что ситуация с коронавирусом на Кубани находится под контролем, власти региона решили пока не снимать некоторые ограничения в рамках режима повышенной готовности.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки. По состоянию на утро 3 июля в Севастополе не было зарегистрировано новых случаев заболевания COVID-19.

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