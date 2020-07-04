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Общество

Синоптик расскзал надолго ли в Крым пришла изнуряющая жара

19:37 суббота, 4 июля 2020
Синоптик расскзал надолго ли в Крым пришла изнуряющая жара

фото © Новости Крыма

В середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, и жара немного спадет.

Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ранее специалист сообщил, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели Крым настигнет жара, которая побьет температурные рекорды.

«В начале следующей недели все еще ожидается изнурительная жара, в понедельник и во вторник +18…+24, а днем от +34 до +39. Местами в степных районах до +42. До вторника придется прибывать в изнуряющем зное, к сожалению. А вот уже начиная с 8-ого июля, со среды, скользнет холодный фронт, который отметится скоротечными ливнями и грозами, что несколько остудит атмосферу до +31…+36 градусов», - спрогнозировал Тишковец.

Вторая половина недели пройдет в климатическом русле - ночью будет +15…+20, а днем +25…+30, озвучил благоприятный прогноз синоптик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аномальная жара ждет Крым следующие пять дней. С пятницы 4 июля и до середины следующей недели Крымский полуостров накроет очень сильная жара.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 3 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 3 июля.

Днем в Крыму разразится буря. В столице Крыма в течение дня ожидаются сильные ливни с грозами, градом и шквалистым ветром.

Прогноз погоды в Крыму на четверг 2 июля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 2 июля.

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