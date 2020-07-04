Синоптик расскзал надолго ли в Крым пришла изнуряющая жара

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В середине следующей недели на полуостров придут дожди и грозы, которые охладят атмосферу, и жара немного спадет.

Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире радио «Спутник в Крыму».

Ранее специалист сообщил, что в ближайшие выходные и в начале следующей недели Крым настигнет жара, которая побьет температурные рекорды.

«В начале следующей недели все еще ожидается изнурительная жара, в понедельник и во вторник +18…+24, а днем от +34 до +39. Местами в степных районах до +42. До вторника придется прибывать в изнуряющем зное, к сожалению. А вот уже начиная с 8-ого июля, со среды, скользнет холодный фронт, который отметится скоротечными ливнями и грозами, что несколько остудит атмосферу до +31…+36 градусов», - спрогнозировал Тишковец.

Вторая половина недели пройдет в климатическом русле - ночью будет +15…+20, а днем +25…+30, озвучил благоприятный прогноз синоптик.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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