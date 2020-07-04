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Севастополь вошел в топ-10 регионов с высокой заболеваемостью раком

Севастополь вошел в топ-10 регионов с высокой заболеваемостью раком

фото © Новости Крыма

Эксперты Минздрава представили статистику по темпам заболеваемости раком в России.

По итогам прошлого года, Севастополь вошел в десятку регионов с самым большим количеством случаев заболевания, пишет РИА Новости.

На первом месте в списке оказалась Архангельская область, в этом регионе было 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Далее расположились Брянская, Сахалинская области, Республика Мордовия, Пензенская, Орловская, Ярославская, Курская и Ивановская области.

Севастополь замыкает десятку регионов с показателем 532 случая на 100 тысяч населения. Это больше, чем средний показатель заболеваемости по стране, который составляет 436,3 случая на 100 тысяч населения.

Самый низкий показатель по заболеваемости раком зафиксировали в Дагестане, Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в 2019 году в России зарегистрировали 640 391 случай заболевания раком, говорится в статистике Минздрава.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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