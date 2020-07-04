Севастополь вошел в топ-10 регионов с высокой заболеваемостью раком

фото © Новости Крыма

Эксперты Минздрава представили статистику по темпам заболеваемости раком в России.

По итогам прошлого года, Севастополь вошел в десятку регионов с самым большим количеством случаев заболевания, пишет РИА Новости.

На первом месте в списке оказалась Архангельская область, в этом регионе было 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Далее расположились Брянская, Сахалинская области, Республика Мордовия, Пензенская, Орловская, Ярославская, Курская и Ивановская области.

Севастополь замыкает десятку регионов с показателем 532 случая на 100 тысяч населения. Это больше, чем средний показатель заболеваемости по стране, который составляет 436,3 случая на 100 тысяч населения.

Самый низкий показатель по заболеваемости раком зафиксировали в Дагестане, Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в 2019 году в России зарегистрировали 640 391 случай заболевания раком, говорится в статистике Минздрава.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму.

В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер. За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

В Севастополе объяснили вред курения кальянов. Главный врач Севастопольского противотуберкулезного диспансера Андрей Вербицкий рассказал об опасности курения кальяна и объяснил, почему на фоне отменяемых коронавирусных ограничений, кальяны по-прежнему остаются под запретом, передает Независимое телевидение Севастополя.

Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса. За 3 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.