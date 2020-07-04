Власть
Севастополь вошел в топ-10 регионов с высокой заболеваемостью раком
фото © Новости Крыма
Эксперты Минздрава представили статистику по темпам заболеваемости раком в России.
По итогам прошлого года, Севастополь вошел в десятку регионов с самым большим количеством случаев заболевания, пишет РИА Новости.
На первом месте в списке оказалась Архангельская область, в этом регионе было 566,2 впервые выявленных случая на 100 тысяч населения. Далее расположились Брянская, Сахалинская области, Республика Мордовия, Пензенская, Орловская, Ярославская, Курская и Ивановская области.
Севастополь замыкает десятку регионов с показателем 532 случая на 100 тысяч населения. Это больше, чем средний показатель заболеваемости по стране, который составляет 436,3 случая на 100 тысяч населения.
Самый низкий показатель по заболеваемости раком зафиксировали в Дагестане, Чечне, Ингушетии, на Чукотке и в Ямало-Ненецком автономном округе. Всего в 2019 году в России зарегистрировали 640 391 случай заболевания раком, говорится в статистике Минздрава.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму. Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму.
В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер. За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
В Севастополе объяснили вред курения кальянов. Главный врач Севастопольского противотуберкулезного диспансера Андрей Вербицкий рассказал об опасности курения кальяна и объяснил, почему на фоне отменяемых коронавирусных ограничений, кальяны по-прежнему остаются под запретом, передает Независимое телевидение Севастополя.
Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса. За 3 июля на территории Республики Крым подтверждено 11 новых случаев коронавирусной инфекции.
«Попахивает диверсией»: в Феодосии зреет новый скандал вокруг конституционной реформы
В Крыму назревает новый скандал вокруг голосования по поправкам в Конституцию России.
В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер
За прошедшие сутки в Севастополе подтвердилось три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Мэр Ялты вышел убирать набережную в новой скандальной форме для дворников
В Ялте глава администрации города Иван Имгрунт 1 июля вышел мыть набережную в новой спецодежде для дворников, которую презентовали ранее.
1 июля
«Жесткий укус»: прокурор запросил три года условно для Олега Зубкова
На заседании Белогорского районного суда по делу укушенной львом в сафари-парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной прокурор запросил три года условно и 500 тысяч рублей штрафа для владельца парка Олега Зубкова.