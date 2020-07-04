Прогноз погоды в Крыму на субботу 4 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 4 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность), уровень опасности желтый, прочие опасности (Аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах.), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 выше климатической нормы.), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 32, ночью от 18 до 21 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 31, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 73 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 90 процентов, атмосферное давление 757 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 31, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 84 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 25 до 30, ночью от 25 до 26 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 83 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 33, ночью от 22 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 95 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 34, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 35 до 97 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 35, ночью от 23 до 25 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 81 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 72 процентов, атмосферное давление 758 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 21 до 27 градусов тепла. По городам: в Алуште - 25, в Евпатории - 26, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 25, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 26, в Феодосии - 26, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 27, на Кипре - 25, в Одессе - 26, в Сочи - 26, в Турции - 26, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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