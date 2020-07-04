Профессор рассказал как надо купаться в море в Крыму, чтобы не утонуть

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Два главных занятия, ради которых туристы едут к морю – загорать и купаться. И если правила загара «без последствий» уже известны, то о рекомендациях по безопасному купанию стоит упомянуть.

Купаться в море, озере или океане не стоит в нетрезвом виде. Речь идет не только об алкоголе, но и о других психотропных веществах. Опьянение может притупить реакцию, и купание может закончиться печально.

«Купаться в водоемах можно тогда, когда температура воды достигнет отметки минимум 18 градусов. В таких случаях продолжительность купания не должна превышать 5-8 минут. И в это время нужно двигаться, а не просто стоять. При температуре воды в 20 градусов купаться рекомендуется 10-15 минут, а вот от 24 градусов – время водных процедур можно увеличить до 40 минут», - рассказал профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины, физиотерапии с курсом физического воспитания Медакадемии КФУ Юрий Бобрик в эфире радио «Спутник в Крыму».

Еще одна опасность, которая может подстерегать в воде – судороги (непроизвольное сокращение мышц, сопровождаемое резкой и ноющей болью). Если спазмы возникли в воде, а вы далеко от берега, главное правило – не паниковать.

«Чаще всего судороги возникают в руке. Надо как можно сильнее сгибать и разгибать конечность. Если спазм в ноге или голени, нужно согнуть ноги в коленных суставах, прижать к животу и потянуть стопу вверх на себя. Судороги в мышцах бедра? Нужно схватить лодыжку с наружной стороны и согнуть коленный сустав», - посоветовал профессор. Он также дал старый совет – приколоть на купальник или плавки булавку, чтобы в случае появления судороги легонько себя уколоть.

Купаться, по возможности, надо в обследованных и оборудованных водоемах, где дежурят спасатели, которые в случае чего смогут оказать помощь.

«При нырянии в неисследованных водоемах часто возникает травма шейных позвонков. Человек или погибает, или остается инвалидом», - печально отметил Бобрик.

Врач добавил также, что рекомендации касаются людей без хронических заболеваний. А людям, страдающим от них, прежде чем посещать пляж, нужно посетить врача и получить его одобрение на водные процедуры.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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