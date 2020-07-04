Пользователи социальных сетей пишут, что мобильная связь в Крыму подорожала

Кто-то обнаруживает лимитирование доступа в интернет, кто-то удорожание минуты разговора.

Напомним, что об удорожании стоимости услуг мобильных связи и интернета в Крыму шли разговоры уже два месяца назад. Называлась и стоимость подорожания – 40%. Причиной удорожания назывались операционные расходы крымских операторов сотовой связи.

Напомним, что на полуострове официально не работают ни МТС, ни Би-Лайн, ни Мегафон – они предоставляют услуги через региональных партнеров.

В тексте использованы материалы: Аргументы недели

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму третий раз за месяц поднялись цены на бензин. На автозаправках Крыма снова наблюдается рост цен на бензин.

С понедельника в Крыму открылись 95 процентов предприятий. Стабильная ситуация по коронавирусу в Крыму позволила с 15 июня возобновить работу подавляющему большинству предприятий и организаций в республике.

В мае в Крыму подешевели яйца, овощи, мясо и хлеб. В мае текущего года уровень инфляции на продтовары в Крыму ниже среднего уровня по Южному федеральному округу.

Крымскому общепиту рассказали как надо работать в новых реалиях. Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации работы предприятий общественного питания в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, сообщает пресс-служба администрации Феодосии.