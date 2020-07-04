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Коронавирус в Крыму

Пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму

12:16 суббота, 4 июля 2020

Один пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончался в Крыму.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Крыма.

Всего с начала пандемии в Крыму умер 31 человек с коронавирусом.

На данный момент в Крыму зарегистрировано 723 случая COVID-19. С выздоровлением из больниц выписаны 565 пациентов, из них 12 за истекшие сутки.

Под медицинским наблюдением находятся 3 508 граждан.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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