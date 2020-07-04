Парад планет 2020: что делать в Момент силы

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4 и 5 июля – пиковые дни «парада планет». Явление создаст момент силы и выделит энергию, которая может стать не только конструктивной, но и разрушительной.

О том, чего еще ждать от астрономического явления, рассказал ректор Русской астрологической школы, ведущий астролог Михаил Бородачев.

По его словам, в тот момент, когда все планеты условно выстроятся в ряд, появится место для революционных или эволюционных процессов.

«В это время хорошо ремонтировать свое жилье, строить что-то новое. Если это турбизнес, например, то можно составлять новое расписание, улучшать ситуацию в этой области. Но история показывает, что лучше это делать путем эволюции, чем революции. Поэтому улучшить, усилить, зарядить новые программы – такие действия в период «парада планет» дадут хороший импульс и поспособствуют продвижениям идей», - сказал Бородачев.

Он отметил, что «парад планет» захватывает период около двух недель, который уже начался. Однако усиление энергий ожидается в пиковые дни – 4 и 5 июля. Бородачев также напомнил, что такое же положение планет было ровно полгода назад, и именно тогда начались все процессы, связанные с пандемией коронавируса.

«Парад планет» – всегда время больших напряжений, которое чревато большими переменами. Это событие запускает серьезные процессы. Все зависит от людей, как они воспользуются этой энергией. Само по себе астрологическое явление не будет ни в плюс, ни в минус. Оно просто создает большое напряжение. Но каждый выбирает сам – это напряжение подвига и прорыва или напряжение разрушений», - констатировал астролог.

Бородачев посоветовал в этот период заняться внутренними перестройками разума, результаты которых можно будет увидеть ближе к декабрю этого года.

Ранее ведущий научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории РАН, доктор физико-математических наук Юрий Цап рассказал, что значит «парад планет» с астрономической точки зрения.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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