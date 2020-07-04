Не только коронавирус: в Крым может прийти бубонная чума

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Бубонная чума гораздо опаснее Covid-19 и может проникнуть в Крым при передаче воздушно-капельным путем.

Об этом рассказала внештатный инфекционист Минздрава Крыма Татьяна Одинец.

«Чума – особо опасное инфекционное заболевание. В отличие от Covid-19, передающегося воздушно-капельным путем, для заражения чумой должно быть какое-то повреждение целостности покровов кожи или же попадание микроба непосредственно в кровь, – сообщила Одинец и добавила, что передача заболевания воздушно-капельным путем возможна в случае легочной (бубонной) чумы.

Эксперт отметила, что заболевание чаще всего переносится грызунами.

Инфицироваться можно в случае контакта с экскрементами зверьков, содержащими возбудитель.

«За счет использования антибиотиков летальность заболевания в наше время значительно снизилась. Однако данное заболевание гораздо опасней Covid-19», – сообщила внештатный инфекционист и пояснила, что люди из группы риска по этой болезни проходят обязательную вакцинацию.

Ранее сообщалось, что в Монголии зафиксированы несколько случаев заболевания бубонной чумой. По сведениям информационного агентства Montsame, на которое ссылается ТАСС, в соседних с Россией областях этой страны были выявлены двое зараженных. По предварительным данным источника, причиной стало употребление в пищу местного деликатеса – сырого мяса сурка. Этот очаг считался спящим, но несколько лет назад оттуда вновь стали поступать известия о новых случаях заболеваний.

В настоящее время инфицированные находятся под наблюдением врачей. Район очага заболевания закрыт на карантин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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