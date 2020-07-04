Мошенники продают путевки в неработающий крымский санаторий

Интернет-мошенники через поддельные сайты продают путевки в расположенный в поселке Гаспра под Ялтой санаторий «Жемчужина», который с 2018 года закрыт на реконструкцию.

Об этом сообщила директор ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов» («УКИП») Нэлли Шатова.

«Какие-то мошенники создали сайт, разместили на нем фотографии санатория «Жемчужина» и под видом «Жемчужины» продают путевки. Я позвонила по указанному номеру телефона, там прямо сказали: «Здравствуйте, вас приветствует санаторий «Жемчужина». Номер телефона указан городской. А прямо на сайте можно оставить заявку. Насколько я знаю, таких сайтов несколько», – сказала Шатова.

Она отметила, что компания «УКИП» приобрела санаторий под реализацию инвестпроекта – строительство СПА-отеля – и начала его реконструкцию.

«Уже два года здесь никто не проживает, ничего в аренду не сдается – это частная территория. Пока никто не приезжал, сезон только начался, но мошенники могут напродавать путевок, например на август, свернуться, отключить телефоны, а люди будут приезжать к нам», – подчеркнула Шатова.

Из первых четырех сайтов, которые поисковик выдает по запросу «путевки в санаторий «Жемчужина» Крым», только на одном указано, что санаторий не функционирует. Другие сайты предлагают купить путевку в санаторий.

Ранее сообщалось, что первой очередью реконструкции предусмотрено полное обновление ряда зданий на территории здравницы и общественных пространств возле замка Ласточкино гнездо. Общая площадь реконструкции санатория – 17 гектаров. В целом затраты на работы оцениваются в сумму более миллиарда рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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