Какой сегодня праздник 4 июля

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Сегодня, 4 июля 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 20 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День независимости (Independence Day) США

Фото pixabay.com

День независимости (Independence Day) считается днем рождения Соединенных Штатов как свободной и независимой страны. Большинство американцев называют этот праздник просто по его дате — Четвертое июля (Fourth of July).

4 июля 1776 года Конгресс одобрил Декларацию независимости (Declaration of Independence), которую подписали президент Второго Континентального конгресса Джон Хэнкок (John Hancock) и секретарь Континентального Конгресса Чарльз Томсон (Charles Thomson).

День национальной полиции Украины

Праздник установлен согласно указу Президента от 4 апреля 2018 года. Как известно, после Революции Достоинства в украинском обществе возникла насущная необходимость в реформировании силовых структур, в том числе и в реформировании правоохранительной системы.

4 июля 2015 года новая украинская полиция приняла присягу. Первым городом, в котором она заработала, стал Киев. В этот день на Софийской площади сотрудники новой полиции приняли присягу на верность Украине.

Ульянов день

Народный праздник «Ульянов день» отмечается 4 июля (по старому стилю - 21 июня). В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Иулиана Тарсийского. Поскольку нашим предкам имя Иулиан было непривычным, в качестве названия праздника они выбрали ближайшее по созвучности с ним имя - Ульян. Другие названия праздника: «Ульян», «Ульяндень», «Липов цвет».

Также сегодня, 4 июля, отмечают такие праздники:

- День обретения мощей преподобного Максима Грека

- День тыла уголовно-исполнительной системы РФ

- День судебного эксперта Украины

- Международный день Днепра

- Международный день кооперативов (International Day of Cooperatives)

- День отдыха от праздников

- День отмазывания

- Праздник Тиштара (Tishtar)

- День салата «Цезарь» (National Caesar Salad Day) в США

- Дни Тома Сойера (National Tom Sawyer Days) в США

- День приготовления яичницы на тротуаре (Sidewalk Egg Frying Day) в США

- День короля Тонга

- День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны в Латви

- День Гарибальди в Италии

- Праздник колесниц (Ратха Ятра) в Индии

Сегодня именины празднуют: Анастасия, Афродисий, Федор, Руф, Анастасий, Марионилла, Юлиан, Терентий, Берта, Никита, Антоний, Арчил, Василисса, Луарсаб, Келсий, Юлий.

Что происходило 4 июля в прошлые годы

1631 - в Париже открылось первое агентство по занятостиадресное бюро.

1776 - подписана Декларация независимости США.

1784 - император Священной Римской Империи Иосиф II аннулировал конституцию Венгрии и повелел перевезти венгерскую корону в Вену.

1817 - в США начато сооружение канала Эри, соединяющего озеро Эри с рекой Гудзон.

1819 - из Кронштадта в кругосветное плавание отправились шлюпы «Восток» и «Мирный». Во время этой экспедиции был открыт «шестой» континент.

1832 - в Бостоне детским хором впервые исполнен патриотический гимн «Америка».

1848 - впервые опубликован «Манифест Коммунистической партии» Карла Маркса.

1862 - во время пикника Чарльз Доджсон начал рассказывать Алисе Лидделл историю о девочке, побежавшей вслед за кроликом в Страну чудес. Так появилась книжка «Алиса в Стране чудес».

1876 - в Сан-Франциско открылась первая в мире выставка электротехнических товаров.

1886 - В Нью-Йорк прибыла статуя Свободы, которая торжественно откроется 26 октября.

1894 - вопреки сопротивлению монархистов провозглашена республика на Гавайских островах.

1903 - президент Рузвельт торжественно объявил об открытии тихоокеанской линии связи, разослав по кабелю, проложенному по дну Тихого океана, сообщения по всему миру.

1957 - первый полет пассажирского самолета «Ил-18».

1958 - Харьковский тракторный завод выпустил свой 500-тысячный трактор.

1960 - на флаге США прибавлена 50-я звезда в честь присоединение Гавайских островов.

1966 - «Битлз» вызвали скандал на Филиппинах, не прибыв на прием, организованный женой президента страны Имельдой Маркос.

1969 - Джон Леннон объявил журналистам, что создал новую группу «The Plastic Ono Band».

1982 - спустя три года после развода с первой женой Оззи Осборн женился вторично на Шэрон Арден, дочери своего менеджера. Сегодня у них трое детей, а Шэрон стала его личным менеджером.

1986 - президент США Рональд Рейган в присутствии президента Франции Франсуа Миттерана торжественно открыл после реконструкции Статую Свободы в Нью-Йорке.

2001 - скульптор Зураб Церетели создал памятник леди Диане Спенсер, принцессе Уэльской, погибшей в автокатастрофе в 1997 году.

2004 - Греция впервые стала чемпионом Европы по футболу.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 4 июля. Какие праздники будут завтра?

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