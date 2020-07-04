Голый парень с пивом отдыхал в центре Севастополя — в Артиллерийской бухте.

Один из местных общественных активистов заснял на видео молодого человека, который сидел в прозрачном стеклянном павильоне на причале, где проходит посадка и высадка пассажиров на пассажирские катера. Ролик опубликован в «Крымском канале» в Telegram.

На видео видно, что парень, на котором из одежды — только кроссовки, цепочка и крестик, сидит на скамейке, рядом с ним — как позже выяснится, его одежда, две бутылки, по всей видимости, разливного пива, и пластиковый стакан.

Молодой человек, увидев видеосъемку, спрашивает: «А че меня снимаешь?». И получает ответ от общественника: «Вы в общественном месте находитесь голый. Нельзя находиться голым в общественном месте, это же некультурно».

После просьбы активиста одеться, парень стал натягивать на себя трусы.

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