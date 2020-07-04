Дистанция на пляжах, инфекция на стройках: 15 недель эпидемии в Крыму

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В Крыму более трех месяцев назад официально зафиксировали появление коронавируса. За это время из единичных случаев инфицирования статистика упорно движется к тысячной отметке.

Несмотря на то, что вирус не отступает, на полуострове продолжают отменять ограничительные меры.

Появление коронавируса на полуострове местные власти называют завезенным, преимущественно жителями России. После введения ограничительных мер ситуация изменилась: начались массовые случаи внутреннего инфицирования. После того, как местные чиновники стали отменять ограничительные меры, в официальной статистике снова появились случаи массовых миграционных заражений. В Крыму снова начали болеть местные жители, которые выезжали в Россию, а также прибывшие на полуостров рабочие.

Что говорят цифры

На данный момент в Крыму уже более 700 официально подтвержденных случаев коронавируса. На этой неделе зафиксировали почти четыре десятка новых инфицирований (включительно с Севастополем). Еще около четырех тысяч человек находятся под наблюдением в связи с возможным заражением.

Абсолютный рекорд количества заболевших в Крыму, начиная с появления первого случая, был установлен на прошлой неделе – 27 июня – в этот день выявили сразу 35 случаев. Большинство заболевших (28 человек) – строители одной рабочей площадки. Все они госпитализированы.

На этой неделе самый массовый случай был 2 июля – восемь новых случаев. Накануне были еще семь больных.

В остальные дни количество официальных заболевших в Крыму было меньшим. А в Севастополе и вовсе в течение двух дней – 1 и 3 июля – не зафиксировали ни одного больного.

По официальным данным властей Крыма, с начала пандемии коронавируса на полуострове от болезни умерли 30 человек.

Курорты и ограничения

Появление все новых случаев инфицирования коронавирусом не останавливает властей от смягчения ограничительных мер. В Крыму – в разгаре курортный сезон.

На этой неделе Роспотребнадзор смягчил требования к работе санаторно-курортных учреждений Крыма. При заселении в места размещения гостям больше не нужна справка об отсутствии коронавируса. Однако в отелях, пансионатах и санаториях продолжает действовать масочный режим и термометрия как для отдыхающих, так и для сотрудников.

В отношении пляжных территорий в мест отдыха также остается требование о расстановке пляжного оборудования с соблюдением принципа социального дистанцирования.

В то же время министр курортов и туризма правительства Крыма Вадим Волченко выяснил, что социальная дистанция на пляжах Крыма соблюдается «не везде». В связи с этим он обратился к туристам, собственникам отелей и арендаторам пляжей с просьбой следить за тем, чтобы туристы «как можно сильнее избегали скученности».

Также с 1 июля в Крыму открыли аквапарки, СПА-комплексы и сауны, работу которых прекратили на полуострове из-за пандемии коронавируса. Им разрешили возобновить работу при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора. С 6 июля откроются и крымские кинотеатры.

Тем временем количество туристов в Крыму, по данным местных властей, продолжает прибывать. В аэропорту «Симферополь» в июле ожидают пятикратного увеличения авиарейсов из Москвы.

Несмотря на смягчение многих ограничений для туристов, крымчан просят быть более осмотрительными. Глава Крыма Сергей Аксенов 3 июля призвал жителей полуострова соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не менее двух метров, максимально ограничить контакты и не посещать общественные места без острой необходимости «во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки».

Севастополь: открытые сауны, закрытые больницы

В Севастополе на этой неделе выявили восемь случаев коронавируса. При этом в официальной статистике снова появились нулевые показатели.

Большинство случаев выявили 30 июня. В этот день зарегистрировали шесть фактов заболевания. Среди заболевших – трое строителей, прибывших на заработки из России.

Также в числе новых пациентов – медсестра, приехавшая в отпуск из российского Петропавловска-Камчатского, женщина, контактировавшая с прибывшими из Санкт-Петербурга родственниками, и 14-летняя девочка – дочь заболевшей ранее женщины.

Среди инфицированных на этой неделе также оказался водитель «Севморзавода», который выезжал «в один из соседних регионов», сообщили в правительстве города, не уточнив, какой это регион.

На этой неделе на въездах в Севастополь начали убирать пункты контроля. Это связано с тем, что ранее въезды в город были временно закрыты из-за угрозы коронавируса. Открыли их две недели назад. И теперь окончательно снимают практически все ограничения, оставляя обязательное тестирование на коронавирус.

С 1 июля в Севастополе, как и в целом в Крыму, также отменили ограничения для работы развлекательных центров, игровых детских комнат, досуговых учреждений, бассейнов, саун и аквапарков. Разрешена также работа спортивных, творческих и музыкальных организаций.

Со следующей недели планируют открыть местный детский лагерь «Горный» и «Ласпи». Местные власти также объявили об открытии с августа пришкольных лагерей в Казачьей бухте.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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