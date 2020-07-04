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Коронавирус в Крыму

Аксенов призвал крымчан не заниматься самолечением ОРВИ и носить маски

12:46 суббота, 4 июля 2020

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан «в обязательном порядке» соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не менее двух метров и попросил не заниматься самолечением при появлении симптомов острых респираторных инфекций.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», – написал Аксенов.

Также он призвал сообщать в поликлинику по месту жительства в случае заболевания ОРВИ.

«В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов России», – подчеркнул Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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