Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Пациент с подтвержденным COVID-19 скончался в Крыму ● В Севастополе коронавирус подтвердили у трех человек, один уже умер ● Снова рост: в Крыму за сутки зарегистрировано 11 случаев коронавируса ● Дистанция на пляжах, инфекция на стройках: 15 недель эпидемии в Крыму ● Власти Краснодарского края решили не ослаблять ограничения из-за COVID
Аксенов призвал крымчан не заниматься самолечением ОРВИ и носить маски
Глава Крыма Сергей Аксенов призвал крымчан «в обязательном порядке» соблюдать масочный режим, социальную дистанцию не менее двух метров и попросил не заниматься самолечением при появлении симптомов острых респираторных инфекций.
Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.
«Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров», – написал Аксенов.
Также он призвал сообщать в поликлинику по месту жительства в случае заболевания ОРВИ.
«В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов России», – подчеркнул Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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