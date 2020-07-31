Жительницу Севастополя обворовал интернет-знакомый

Полицейские задержали подозреваемого в хищении денег у своей знакомой.

В дежурную часть ОМВД России по Нахимовскому району обратилась 53-летняя жительница Севастополя. Женщина сообщила, что у нее похитили 16 тысяч рублей с банковской карты.

Оперуполномоченные уголовного розыска задержали подозреваемого в краже. Злоумышленником оказался 34-летний местный житель, ранее судимый за кражу.

Как стало известно, жительница Севастополя познакомилась с мужчиной в сети Интернет и пригласила его домой. Когда она покупала продукты для совместного застолья, ее новый приятель заметил, что женщина достаточно обеспечена и у него возник преступный умысел. Он запомнил пин-код ее банковской карты, а позже, находясь в квартире, похитил карту и скрылся. В ближайшем банкомате злоумышленник обналичил 16000 рублей и потратил их на свои нужды.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

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