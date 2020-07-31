Затонувшую бронемашину подняли со дна Керченского пролива

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Бронеавтомобиль, который затонул неделю назад при форсировании Керченского пролива в рамках патриотической акции, подняли со дна.

Об этом сообщил пресс-секретарь межрегиональной общественной организации «Военно-техническое общество» Андрей Коннов, передает «Интерфакс».

«Поднять удалось, но не вытащить на берег. Такая технология, что к нему привязан специальный парашют, которым автомобиль выдернули со дна, но он находится под водой», - сказал он.

По словам Коннова, сейчас решается вопрос о транспортировке автомобиля на берег.

Бронемашина затонула во время форсирования Керченского пролива в рамках акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Инцидент произошел 25 июля. 27 июля сообщалось, что найти бронеавтомобиль не удалось.

Акция организована Военно-техническим обществом. Она проводится в Крыму с 2017 года. В рамках акции бронемашины по проливу преодолевают 15-километровое расстояние между Таманским и Керченским полуостровами.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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