Заболевший коронавирусом российский губернатор встречался с Развожаевым

В Севастополь на День Флота приезжал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, который сегодня сообщил о заражении COVID-19.

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что болен коронавирусом, пишет издание «РБК». Глава региона сообщил, что накануне сдал анализы на COVID-19, которые показали положительный результат.

«Сегодня чувствую уже первые симптомы: небольшая слабость, температура небольшая, хотя в целом состояние нормальное», — рассказал Артюхов.

Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа накануне и в День ВМФ, 25 и 26 июля, находился в Севастополе. В городе-герое Дмитрий Артюхов, согласно информации на его странице на сайте «Вконтакте», участвовал в массовых праздничных мероприятиях, лично встретился с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, а также с моряками большого десантного корабля «Ямал» Черноморского флота.

Разговор Артюхова, Развожаева и Сипягина шел в том числе и пандемии коронавируса, «кто и какую стратегию сейчас выбрал, какие меры поддержки предоставляются жителям». Об этом рассказал Развожаев на своей странице в Instagram.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма. Власти Украины с 1 августа отменили обязательную самоизоляцию для граждан, которые въезжают в страну из Крыма и с неподконтрольных территорий «ДНР» и «ЛНР», сообщил пресс-секретарь государственной пограничной службы страны Андрей Демченко.

Единственного коренного севастопольца сняли с выборов губернатора. Отказать в регистрации выдвинутым кандидатами на пост губернатора Севастополя от КПРФ Роману Кияшко и Ивану Соловьеву от партии «Народ против коррупции» — такое решение приняла городская избирательная комиссия.

Тихая реформа: Аксенов «отжал» у Константинова Ялту. В Крыму продолжается тихая реформа республиканского кабмина.

Спецкомиссия будет контролировать расходы крымских депутатов. Порядок контроля за расходами местных депутатов, а также их супругов и несовершеннолетних детей пропишут в законодательстве Республики Крым.