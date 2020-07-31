Власть
Заболевший коронавирусом российский губернатор встречался с Развожаевым
В Севастополь на День Флота приезжал губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, который сегодня сообщил о заражении COVID-19.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов сообщил, что болен коронавирусом, пишет издание «РБК». Глава региона сообщил, что накануне сдал анализы на COVID-19, которые показали положительный результат.
«Сегодня чувствую уже первые симптомы: небольшая слабость, температура небольшая, хотя в целом состояние нормальное», — рассказал Артюхов.
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа накануне и в День ВМФ, 25 и 26 июля, находился в Севастополе. В городе-герое Дмитрий Артюхов, согласно информации на его странице на сайте «Вконтакте», участвовал в массовых праздничных мероприятиях, лично встретился с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и губернатором Владимирской области Владимиром Сипягиным, а также с моряками большого десантного корабля «Ямал» Черноморского флота.
Разговор Артюхова, Развожаева и Сипягина шел в том числе и пандемии коронавируса, «кто и какую стратегию сейчас выбрал, какие меры поддержки предоставляются жителям». Об этом рассказал Развожаев на своей странице в Instagram.
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