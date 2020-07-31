Врачи рассказали об опасном воздействии коронавируса на уши

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Коронавирус может вызвать проблемы с ушами, утверждают исследователи. Специалисты по органам слуха из Манчестерского университета, наблюдавшие за пациентами с COVID-19, обнаружили, что через несколько недель около 13 процентов больных сообщили о проблемах со слухом.

Согласно проведенному в Великобритании исследованию, коронавирус может вызвать проблемы со слухом у каждого восьмого пациента, сообщает Daily Mail.

Аудиологи из Университета Манчестера отслеживали 121 взрослого пациента, которые были госпитализированы в больницу Уайтеншоу с коронавирусом.

На вопрос об изменениях слуха 16 человек ответили, что их слух ухудшился через восемь недель после выписки.

Восемь пациентов сообщили об ухудшении слуха, и еще восемь сообщили о том, что испытывают звон в ушах.

Исследователи отметили, что и другие вирусные заболевания, такие как корь, эпидемический паротит и менингит, также могут вызвать потерю слуха.

Другие коронавирусы, которые, как известно, заражают людей, могут повредить важные нервы, несущие информацию в мозг и из мозга.

Ведущий исследователь профессор Кевин Манро рассказывает: «Теоретически возможно, что COVID-19 может вызвать проблемы с частями слуховой системы, включая среднее ухо или улитку внутреннего уха».

Среднее ухо - это трубка, которая ведет от барабанной перепонки к слуховому нерву и горлу. Она проходит мимо улитки, полой спиралевидной кости, находящейся во внутреннем ухе, которое играет ключевую роль в слухе.

Профессор Манро говорит: «Например, слуховая невропатия, нарушение слуха, при котором улитка функционирует, но передача по слуховому нерву в мозг может быть нарушена».

У людей со слуховой невропатией возникают проблемы со слухом, когда есть фоновый шум, например, в пабе.

Состояние, называемое синдромом Гийена-Барре, также связано со слуховой невропатией, которая также, как известно, связана с коронавирусом.

Участников исследования опросили о состоянии их слуха по телефону после выписки. Шестнадцать человек (13,2%) сообщили, что их слух стал хуже. Восемь человек сообщили об ухудшении слуха, но четверо сказали, что у них уже были некоторые проблемы со слухом до заболевания коронавирусом.

Еще восемь сообщили о звон в ушах (шум в ушах, который не вызван внешним источником), три из которых уже имели ранее существовавшую потерю слуха.

Результаты исследования, опубликованные в письме в Международный журнал аудиологии, добавили опасений, что Covid-19 может иметь долгосрочные последствия для слуха, особенно для тех, у кого есть проблемы.

Примечательно, что средний возраст пациентов, сообщивших о проблемах со слухом, составлял 64 года.

Ученые из Манчестерского университета говорят, что требуется провести больше исследований, чтобы определить причину связи вируса с проблемами слуха.

Профессор Манро добавил: «Хотя мы достаточно уверены в различии ранее существовавших и недавних изменений слуха и шума в ушах, мы призываем к осторожности. Возможно, что другие факторы, помимо COVID-19, могут влиять на уже существующую потерю слуха и звон в ушах. К ним могут относиться стресс и тревога, а также использование масок для лица, которые затрудняют общение, применяемые для лечения COVID-19 лекарства, которые могут повредить ухо, или другие факторы, связанные с тяжелым заболеванием. Вот почему мы считаем, что существует настоятельная необходимость в высококачественных исследованиях, чтобы исследовать острые и временные эффекты COVID-19 на слух и аудиовизуальную систему».

В тексте использованы материалы: МК

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