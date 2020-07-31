Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Российские СМИ о ситуации в Ялте: в городе происходит что-то не то ● В Севастополе COVID-19 обнаружили у ребенка ● Снова рост: в Крыму за сутки почти три десятка новых заражений коронавирусом ● В Севастополе дети остаются в «закрытом режиме» ● Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году
Врачи рассказали об опасном воздействии коронавируса на уши
фото © pixabay.com
Коронавирус может вызвать проблемы с ушами, утверждают исследователи. Специалисты по органам слуха из Манчестерского университета, наблюдавшие за пациентами с COVID-19, обнаружили, что через несколько недель около 13 процентов больных сообщили о проблемах со слухом.
Согласно проведенному в Великобритании исследованию, коронавирус может вызвать проблемы со слухом у каждого восьмого пациента, сообщает Daily Mail.
Аудиологи из Университета Манчестера отслеживали 121 взрослого пациента, которые были госпитализированы в больницу Уайтеншоу с коронавирусом.
На вопрос об изменениях слуха 16 человек ответили, что их слух ухудшился через восемь недель после выписки.
Восемь пациентов сообщили об ухудшении слуха, и еще восемь сообщили о том, что испытывают звон в ушах.
Исследователи отметили, что и другие вирусные заболевания, такие как корь, эпидемический паротит и менингит, также могут вызвать потерю слуха.
Другие коронавирусы, которые, как известно, заражают людей, могут повредить важные нервы, несущие информацию в мозг и из мозга.
Ведущий исследователь профессор Кевин Манро рассказывает: «Теоретически возможно, что COVID-19 может вызвать проблемы с частями слуховой системы, включая среднее ухо или улитку внутреннего уха».
Среднее ухо - это трубка, которая ведет от барабанной перепонки к слуховому нерву и горлу. Она проходит мимо улитки, полой спиралевидной кости, находящейся во внутреннем ухе, которое играет ключевую роль в слухе.
Профессор Манро говорит: «Например, слуховая невропатия, нарушение слуха, при котором улитка функционирует, но передача по слуховому нерву в мозг может быть нарушена».
У людей со слуховой невропатией возникают проблемы со слухом, когда есть фоновый шум, например, в пабе.
Состояние, называемое синдромом Гийена-Барре, также связано со слуховой невропатией, которая также, как известно, связана с коронавирусом.
Участников исследования опросили о состоянии их слуха по телефону после выписки. Шестнадцать человек (13,2%) сообщили, что их слух стал хуже. Восемь человек сообщили об ухудшении слуха, но четверо сказали, что у них уже были некоторые проблемы со слухом до заболевания коронавирусом.
Еще восемь сообщили о звон в ушах (шум в ушах, который не вызван внешним источником), три из которых уже имели ранее существовавшую потерю слуха.
Результаты исследования, опубликованные в письме в Международный журнал аудиологии, добавили опасений, что Covid-19 может иметь долгосрочные последствия для слуха, особенно для тех, у кого есть проблемы.
Примечательно, что средний возраст пациентов, сообщивших о проблемах со слухом, составлял 64 года.
Ученые из Манчестерского университета говорят, что требуется провести больше исследований, чтобы определить причину связи вируса с проблемами слуха.
Профессор Манро добавил: «Хотя мы достаточно уверены в различии ранее существовавших и недавних изменений слуха и шума в ушах, мы призываем к осторожности. Возможно, что другие факторы, помимо COVID-19, могут влиять на уже существующую потерю слуха и звон в ушах. К ним могут относиться стресс и тревога, а также использование масок для лица, которые затрудняют общение, применяемые для лечения COVID-19 лекарства, которые могут повредить ухо, или другие факторы, связанные с тяжелым заболеванием. Вот почему мы считаем, что существует настоятельная необходимость в высококачественных исследованиях, чтобы исследовать острые и временные эффекты COVID-19 на слух и аудиовизуальную систему».
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе COVID-19 обнаружили у ребенка. По состоянию на утро 31 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай COVID-19.
Снова рост: в Крыму за сутки почти три десятка новых заражений коронавирусом. За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции.
Количество погибших в аварии в Крыму увеличилось до девяти. Количество погибших в результате автомобильной аварии на трассе в Крыму увеличилось до девяти.
Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году. Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли.
Коктейль за коктейлем: вскрылась правда о странном инциденте в Крыму
Представитель отеля «Море» в Крыму опроверг заявление москвички о том, что она якобы подверглась нападению в гостинице и очнулась на асфальте в крови.
Российские СМИ о ситуации в Ялте: в городе происходит что-то не то
Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.
Власти Крыма бесплатно отдали Чечне бывшую здравницу на берегу моря
Чеченской Республике власти Крыма передали территорию бывшей здравницы для строительства современного детского лагеря на более чем 450 мест.
Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
Восемь человек погибли и еще восемь пострадали в результата столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму.
15 часов назад
Биолог назвала ловушку для лабораторий по разработке коронавируса
Крупные фармацевтические компании и научные институты, которые раньше всех начали разработку вакцин от коронавируса, могли стать заложниками заранее выбранной схемы, которая впоследствии может оказаться менее эффективной, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова.