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Происшествия

Воры сдали на металлолом кусок пирса порта Феодосии

20:11 пятница, 31 июля 2020
Феодосия

В Феодосии группа лиц украли металлические конструкции верхнего строения пассажирского пирса и сдали их в металлолом.

Как сообщает помощник Керченского транспортного прокурора, приговор группе лиц по факту тайного хищения чужого имущества по предварительному сговору был вынесен Феодосийским городским судом. Три жителя трех жителей п. Щебетовка под Феодосией признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ «кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору».

«В январе 2020 года подсудимые, вступив в преступный сговор, совершили совместное тайное хищение металлических конструкций верхнего строения пассажирского пирса «Крымское приморье», принадлежащее ГУП РК «Крымские морские порты» «Феодосийский торговый порт» с целью их последующей реализации и извлечения материальной выгоды», - говорится в сообщении.

Суд назначил одному подсудимому наказание в виде 210 часов обязательных работ, двум остальным - штраф в размере 8 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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