ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: Количество погибших в аварии в Крыму увеличилось до девяти ● Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших ● МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму ● Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими ● Среди пострадавших в жуткой аварии в Крыму есть беременная женщина
Водитель попавшего в смертельную аварию микроавтобуса не имел документов на маршрут
Документы на маршрут микроавтобуса Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП на трассе под Белогорском в Крыму, не обнаружены.
Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.
«Перевозчик – не крымский, следовал не по маршруту, документов на маршрут не обнаружено», – сказал министр.
Карпов уточнил, что вопрос о легальности перевозки пассажиров из Краснодара в Крым будет решен по результатам проверки. «К сожалению, водитель тоже погиб, поэтому мы можем судить только по документам, которые сейчас проверил Ространснадзор. Документов на маршрут у водителя не было: ни карты маршрута, ни документа на заказные перевозки, – отметил Карпов. – Был ли перевозчик нелегальным, будет установлено по результатам проверки Ространснадзора».
ДТП, в котором погибли на месте погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Девятый человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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