Водитель попавшего в смертельную аварию микроавтобуса не имел документов на маршрут

Документы на маршрут микроавтобуса Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП на трассе под Белогорском в Крыму, не обнаружены.

Об этом сообщил министр транспорта республики Сергей Карпов.

«Перевозчик – не крымский, следовал не по маршруту, документов на маршрут не обнаружено», – сказал министр.

Карпов уточнил, что вопрос о легальности перевозки пассажиров из Краснодара в Крым будет решен по результатам проверки. «К сожалению, водитель тоже погиб, поэтому мы можем судить только по документам, которые сейчас проверил Ространснадзор. Документов на маршрут у водителя не было: ни карты маршрута, ни документа на заказные перевозки, – отметил Карпов. – Был ли перевозчик нелегальным, будет установлено по результатам проверки Ространснадзора».

ДТП, в котором погибли на месте погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Девятый человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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