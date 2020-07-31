Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших

Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком, которое произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в районе Белогорска.

Об этом сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.

«Восемь погибших, десять пострадавших», – цитирует Романовскую «Интерфакс».

По ее словам, четверо получивших травмы находятся в симферопольской больнице: двоих оперируют, двое под наблюдением.

Романовская добавила, что двое детей получили в аварии незначительные ссадины и ушибы, их забрал отец. Пострадавшую беременную женщину направили в перинатальный центр в Симферополе. Еще трое пока остаются в больнице Белогорска. За одним из них направлена машина «скорой помощи».

«Личности погибших и пострадавших уточняются для дальнейшего принятия решения по оказанию помощи семьям», – подчеркнула Романовская.

О ДТП стало известно сегодня утром. В результате аварии погибли восемь человек. МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП. На месте ДТП работают представители Главного управления СК России по Крыму и Севастополю. В то же время прокуратура Крыма организовала проверку перевозчика, чей микроавтобус стал участником смертельной аварии.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Среди пострадавших в жуткой аварии в Крыму есть беременная женщина. Четверо пострадавших в результате ДТП на трассе «Таврида» находятся в Белогорской центральной районной больнице.

Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших. Восемь человек погибли и еще восемь пострадали в результата столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму.

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