ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму ● Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими ● Среди пострадавших в жуткой аварии в Крыму есть беременная женщина ● Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших
Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком, которое произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в районе Белогорска.
Об этом сообщила вице-премьер Крыма Елена Романовская.
«Восемь погибших, десять пострадавших», – цитирует Романовскую «Интерфакс».
По ее словам, четверо получивших травмы находятся в симферопольской больнице: двоих оперируют, двое под наблюдением.
Романовская добавила, что двое детей получили в аварии незначительные ссадины и ушибы, их забрал отец. Пострадавшую беременную женщину направили в перинатальный центр в Симферополе. Еще трое пока остаются в больнице Белогорска. За одним из них направлена машина «скорой помощи».
«Личности погибших и пострадавших уточняются для дальнейшего принятия решения по оказанию помощи семьям», – подчеркнула Романовская.
О ДТП стало известно сегодня утром. В результате аварии погибли восемь человек. МВД возбудило уголовное дело по факту ДТП. На месте ДТП работают представители Главного управления СК России по Крыму и Севастополю. В то же время прокуратура Крыма организовала проверку перевозчика, чей микроавтобус стал участником смертельной аварии.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими. Прокуратура Крыма организовала проверку перевозчика, чей автобус сегодня утром врезался в грузовик.
Среди пострадавших в жуткой аварии в Крыму есть беременная женщина. Четверо пострадавших в результате ДТП на трассе «Таврида» находятся в Белогорской центральной районной больнице.
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