Власти Крыма бесплатно отдали Чечне бывшую здравницу на берегу моря

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Чеченской Республике власти Крыма передали территорию бывшей здравницы для строительства современного детского лагеря на более чем 450 мест.

Об этом ТАСС сообщил министр труда, занятости и социального развития Чечни Усман Баширов.

«В знак укрепления дружеских отношений с братским чеченским народом руководство Республики Крым передали в собственность Чеченской Республики территорию одного из бывших детских оздоровительных комплексов полуострова. По поручению Рамзана Ахматовича Кадырова, на этом месте будет построен новый, современный, отвечающим всем требованиям времени детский лагерь. Он будет рассчитан на более 450 мест», - отметил собеседник ТАСС.

По его словам, расположен комплекс в городе Алушта, в живописном месте на первой береговой линии.

«Здания комплекса периода советской постройки. Открытие объекта позволит создать и дополнительные рабочие места. Строительство начнется уже в ближайшее время. Сейчас на месте идут проектно изыскательские работы», - добавил Баширов.

В 2019 году организованный отдых во время летних каникул охватил около 16 тыс. детей из Чечни. Они смогли отдохнуть на побережье Черного моря в Краснодарском крае, где было организовано шесть смен, и в местных лагерях отдыха.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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