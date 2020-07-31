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ДТП на Тавриде

Владелец автобуса, попавшего в ДТП в Крыму, уже был судим

15:13 пятница, 31 июля 2020

Владелец компании, которой принадлежит автобус, попавший в смертельное ДТП на трассе «Таврида», в 2019 году уже был судим за нарушение правил перевозок пассажиров, сообщает ТАСС.

Из данных картотеки судебных актов РФ, следует, что его административное дело рассматривал Арбитражный суд Краснодарского края в июле 2019 года. Предприниматель был оштрафован в сумме на 100 тысяч рублей по трем статьям КоАП РФ.

В частности, судом было установлено, что микроавтобус Mercedes-Benz осуществлял перевозку пассажиров без заключения договора об обязательном страховании. Свидетели пояснили, что водитель набирал пассажиров на сайтах pеrеvеzyсrimеа.ru и blablaсаr.ru.

Также суд признал бизнесмена виновным в том, что водители не проходили предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а автомобили не проходили техническую проверку перед отправкой в рейс. И, наконец, было установлено, что предпринимательскую деятельность Донец осуществлял без образования юридического лица, что запрещено законом.

31 июля около 5 часов микроавтобус с пассажирами Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Краснодара в Симферополь, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». Девять человек, включая водителя, погибли. Возбуждено уголовное дело.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Самые крупные ДТП с участием автобусов в Крыму. Сегодняшняя авария с автобусом в Крыму унесла жизни 9 человек. За последние 20 лет это четвертое ДТП в Крыму с массовыми жертвами.

В МВД Крыма уточнили информацию о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса. Микроавтобус Mercedes Sprinter, который совершил столкновение с грузовиком на трассе Симферополь – Керчь под Белогорском, в результате которого погибли 9 человек, был арендован.

Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом в Крыму. Расследование уголовного дела по факту аварии с пассажирским автобусом в Крыму находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель попавшего в смертельную аварию микроавтобуса не имел документов на маршрут. Документы на маршрут микроавтобуса Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП на трассе под Белогорском в Крыму, не обнаружены.

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