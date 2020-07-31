ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации ● Из-за утренней аварии в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации ● Самые крупные ДТП с участием автобусов в Крыму ● В МВД Крыма уточнили информацию о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса ● Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом в Крыму
Владелец автобуса, попавшего в ДТП в Крыму, уже был судим
Владелец компании, которой принадлежит автобус, попавший в смертельное ДТП на трассе «Таврида», в 2019 году уже был судим за нарушение правил перевозок пассажиров, сообщает ТАСС.
Из данных картотеки судебных актов РФ, следует, что его административное дело рассматривал Арбитражный суд Краснодарского края в июле 2019 года. Предприниматель был оштрафован в сумме на 100 тысяч рублей по трем статьям КоАП РФ.
В частности, судом было установлено, что микроавтобус Mercedes-Benz осуществлял перевозку пассажиров без заключения договора об обязательном страховании. Свидетели пояснили, что водитель набирал пассажиров на сайтах pеrеvеzyсrimеа.ru и blablaсаr.ru.
Также суд признал бизнесмена виновным в том, что водители не проходили предрейсовые и послерейсовые медосмотры, а автомобили не проходили техническую проверку перед отправкой в рейс. И, наконец, было установлено, что предпринимательскую деятельность Донец осуществлял без образования юридического лица, что запрещено законом.
31 июля около 5 часов микроавтобус с пассажирами Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Краснодара в Симферополь, столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ». Девять человек, включая водителя, погибли. Возбуждено уголовное дело.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Самые крупные ДТП с участием автобусов в Крыму. Сегодняшняя авария с автобусом в Крыму унесла жизни 9 человек. За последние 20 лет это четвертое ДТП в Крыму с массовыми жертвами.
В МВД Крыма уточнили информацию о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса. Микроавтобус Mercedes Sprinter, который совершил столкновение с грузовиком на трассе Симферополь – Керчь под Белогорском, в результате которого погибли 9 человек, был арендован.
Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом в Крыму. Расследование уголовного дела по факту аварии с пассажирским автобусом в Крыму находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства.
Водитель попавшего в смертельную аварию микроавтобуса не имел документов на маршрут. Документы на маршрут микроавтобуса Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП на трассе под Белогорском в Крыму, не обнаружены.
Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации
Пятеро пострадавших в сегодняшнем ДТП под Белогорском были доставлены в реанимационное отделение Симферопольском клинической больницы скорой медицинской помощи N6, где один из пострадавших впоследствии скончался.
Из-за утренней аварии в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации
Администрация Белогорского района ввела режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.
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Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
Восемь человек погибли и еще восемь пострадали в результата столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму.
8 часов назад
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