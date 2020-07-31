В Ялте «проверяющие» будут изымать товар у нелегальных торговцев

Эффективный механизм борьбы с несанкционированной торговлей появился в арсенале муниципалитета Ялты, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.

Первые нарушители уже лишились продаваемых ими овощей.

Глава администрации города Иван Имгрунт подписал постановление, которое наделяет проверяющих полномочиями изымать товар у нелегальных продавцов— Разработанный по инициативе Ивана Имгрунта Порядок перемещения, хранения и возврата вещей, самовольно размещенных в местах общего пользования, теперь позволяет отправлять обнаруженные на месте административного правонарушения вещи, в том числе и незаконно реализуемый товар, в специализированное помещение муниципального предприятия, определенного постановлением, до оплаты штрафа, — пояснил заместитель главы администрации Ялты Станислав Шапортов.

При этом он обратил внимание, что, согласно документу, перемещение упакованных и опечатанных на месте обнаружения вещей осуществляется должностными лицами администрации, составившими административный протокол, в присутствии двух понятых с использованием фото- и видеосъемки, а также иных способов фиксации вещественных доказательств.

— Перемещенные вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, сдаются специализированной организацией в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Республике Крым и городе Севастополе для реализации, а при ее невозможности — для уничтожения, — сообщил Шапортов и заверил, что перемещенные вещи, в отношении которых принято решение о возврате их законным владельцам и которые не востребованы ими, хранятся в течение 4 месяцев, а если в течение этого срока ходатайства о возврате перемещенных вещей и документов либо иных обращений от владельца этих объектов или уполномоченного им лица не поступило, то распоряжение перемещенными вещами осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

По его словам, в результате уже первого совместного рейда в районе бывшего кинотеатра «Спартак» сотрудники департамента муниципального контроля, управления потребительского рынка и представители УВД, руководствуясь новым документом, изъяли и передали на ответственное хранение в МУП «ОУК» плодоовощную продукцию с двух нелегальных торговых точек.

— В отношении владельцев товара составлены административные протоколы, — уточнил Станислав Шапортов, подчеркнув, что вернуть свое имущество его собственники смогут только после оплаты штрафа и предъявления соответствующей квитанции.

Он добавил, что в ходе мониторинга территории центральной части города были также проверены 12 торговых объектов на предмет законности их размещения и осуществления деятельности и в результате выявлены незначительные нарушения.

— Нарушителям даны указания о приведении торговых мест и документов в соответствие с законодательством, а также о необходимости соблюдения Правил благоустройства, — отметил заместитель главы администрации Ялты и пообещал, что такие рейдовые мероприятия будут проводиться в городе и поселках муниципального образования ежедневно на постоянной основе, а изъятие товара станет эффективным инструментом борьбы с незаконной торговлей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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