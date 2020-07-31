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В Ялте обнаружили пять пляжей, используемых без разрешительных документов

07:23 пятница, 31 июля 2020
Ялта
В Ялте обнаружили пять пляжей, используемых без разрешительных документов

фото © Pixabay

Сотрудники МЧС Крыма в период с 21 по 24 июля 2020 года проводили мероприятия по мониторингу степени исполнения законодательства по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах муниципального образования городской округ Ялта.

Об этом сообщил министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

Он подчеркнул, что на территории города Ялты расположено 85 пляжных территорий, из них в настоящее время 80 пляжей соответствуют предъявляемым требованиям и прошли освидетельствование. Остальные пляжи эксплуатируются без соответствующих разрешительных документов.

По словам министра, основными выявленными нарушениями при эксплуатации пляжей являются не обеспечено проведение обследования дна акватории и территории пляжей перед началом купального сезона, также не определены границы зон купания на акватории пляжа буями, на пляжах не оборудованы участки акватории для купания детей и для лиц, не умеющих плавать, кроме того, отсутствуют обученные матросы-спасатели, спасательное оборудование и инвентарь, необходимые плавсредства и другое.

Также, Сергей Шахов отметил, что не проводятся необходимые профилактические мероприятия в местах, где не обеспечены меры безопасности и купание запрещено.

Несмотря на запрещающие знаки, допускается купание и отдых граждан на территории непосредственно прилегающей к Ялтинскому торговому порту, в местах причаливания кораблей, в районах устья речки «Водопадная», скалы «Дива» пгт. Симеиз, мыса «Опасный» г. Алупка, набережная в Гурзуфе и других опасных для жизни и здоровья граждан местах. Не обеспечено спасение людей на пляжной территории пгт. Парковое.

— Именно в этих местах наиболее часто гибнут люди. Так, с начала года на территории муниципального образования городской округ Ялта произошло 26 происшествий на воде, погибло 5 человек, спасен 21 человек, — добавил министр.

По словам Сергея Шахова, Администрации муниципального необходимо в кратчайшие сроки организовать устранение выявленных нарушений и принять необходимые меры административного воздействия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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