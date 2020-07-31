В Симферополе целый месяц будет работать школьная ярмарка

Школьная ярмарка заработала в Симферополе с 31 июля, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

Уточняется, что торговые ряды расположатся в сквере имени Тренева, вдоль улицы Самокиша и Севастопольская.

«В ассортименте будут представлены товары, в первую очередь, отечественного производства по доступным для потребителей ценам: одежда и обувь для школьников, письменные и канцелярские товары, а также учебная литература», - говорится в сообщении.

Ярмарка будет работать ежедневно с 8:00 до 17:00 до 3 сентября.

Ранее аналитики сообщили, что средний чек набора первоклассника вырос на 55%. По их данным, в этом году на канцелярские принадлежности нужно будет потратить в среднем 712 рублей, на дневник – 142 рубля, а на рюкзак - 1563 рубля. Отмечается, что удивительно высокой оказалась цена на школьный пенал – за него родителям школьника придется заплатить в среднем 799 рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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