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Власть

В Симферополе отреставрировали гигантскую скамейку

Ведущий оператор связи Крыма – «Миранда-медиа» – отреставрировал гигантскую скамейку в Семинарском сквере в центре Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

«В Международный день дружбы в столице Крыма отреставрировали гигантскую скамейку, расположенную в Семинарском сквере. Теперь лавочка шириной 3 метра, а высотой 2,2 метра окрашена в яркие цвета. Реализатор проекта – ведущий оператор связи Крыма – «Миранда-медиа», – говорится в сообщении.

Перед покраской скамейку очистили от надписей. Скамейка была установлена компанией в 2016 году.

 «Ежегодно мы ее чистили и лакировали, но, к сожалению, не все молодые люди обладают должным уровнем культуры и на лавочке появились нецензурные надписи. Поэтому мы решили зачистить скамейку от надписей и покрасить ее в яркие цвета нашего брэнда: оранжевый и синий, – рассказала директор по связям с общественностью компании Виктория Саулова. – Изначально, мы позиционировали скамейку как место досуга для больших семей, где смогут отдохнуть до 6 поколений одновременно. За 4 года мы видели на ней немало и больших дружных компаний, поэтому решили ее реставрацию приурочить к международному дню дружбы. Поэтому приглашаем всех на новые селфи, на этой скамейке, как и в нашей сети связи, места хватит всем!»

Международный день дружбы – праздник, направленный на укрепление взаимоотношений между людьми. Цель праздника – напомнить о важности дружеских отношений между людьми, культурами, государствами и нациями.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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