В Симферополе отреставрировали гигантскую скамейку

Ведущий оператор связи Крыма – «Миранда-медиа» – отреставрировал гигантскую скамейку в Семинарском сквере в центре Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба оператора.

«В Международный день дружбы в столице Крыма отреставрировали гигантскую скамейку, расположенную в Семинарском сквере. Теперь лавочка шириной 3 метра, а высотой 2,2 метра окрашена в яркие цвета. Реализатор проекта – ведущий оператор связи Крыма – «Миранда-медиа», – говорится в сообщении.

Перед покраской скамейку очистили от надписей. Скамейка была установлена компанией в 2016 году.

«Ежегодно мы ее чистили и лакировали, но, к сожалению, не все молодые люди обладают должным уровнем культуры и на лавочке появились нецензурные надписи. Поэтому мы решили зачистить скамейку от надписей и покрасить ее в яркие цвета нашего брэнда: оранжевый и синий, – рассказала директор по связям с общественностью компании Виктория Саулова. – Изначально, мы позиционировали скамейку как место досуга для больших семей, где смогут отдохнуть до 6 поколений одновременно. За 4 года мы видели на ней немало и больших дружных компаний, поэтому решили ее реставрацию приурочить к международному дню дружбы. Поэтому приглашаем всех на новые селфи, на этой скамейке, как и в нашей сети связи, места хватит всем!»

Международный день дружбы – праздник, направленный на укрепление взаимоотношений между людьми. Цель праздника – напомнить о важности дружеских отношений между людьми, культурами, государствами и нациями.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму неожиданно решили что Северо-Крымский канал приносил вред. В Крыму начинают информационную кампанию о вреде воды из Северо-Крымского канала.

В Симферополе могут ввести режим ограниченного водоснабжения. В Симферополе могут ввести режим ограниченного водоснабжения – такую возможность не исключил глава РК Сергей Аксенов.

Помогут соленые озера: Крым сможет выжить без воды. Во всем мире и в Крыму в частности площадь засушливых территорий продолжает расти, а количество пресной воды будет уменьшаться.

В Ялте решили сделать модернизацию наружного освещения. Модернизация уличного освещения началась в Ялте. Как уточнил помощник главы местной администрации Сейран Меметов, в настоящее время работы ведутся по маршруту движения городского троллейбуса.