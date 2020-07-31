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Происшествия

В Севастополе крадут даже у соседей в коммуналках

Полицейские задержали подозреваемого в краже смартфона у соседа по коммунальной квартире.

Злоумышленником оказался 17-летний сосед владельца мобильного телефона. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ленинскому району задержали его.

Как стало известно, мужчина оставил свой телефон на общей кухне коммунальной квартиры и отлучился на несколько минут. Этим воспользовался молодой парень, живущий по соседству. Он тайком похитил чужую вещь и скрылся. Украденный смартфон злоумышленник сбыл в комиссионный магазин, а деньги потратил на свои нужды.

Вина задержанного подтверждается изъятыми вещественными доказательствами и его признательными показаниями.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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