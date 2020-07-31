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Коронавирус в Крыму

В Севастополе дети остаются в «закрытом режиме»

Детские творческие кружки и спортивные секции в социальных учреждениях Севастополя пока продолжают работать в закрытом режиме.

Ограничение вводится на период продления режима повышенной готовности — до 30 августа, сообщалось сегодня на заседании оперативного штаба.

«Мы оставляем пока закрытыми учреждения социального обслуживания, где у нас пожилые люди, прежде всего, или дети. Они продолжают работать в закрытом режиме, без привлечения внешних разных источников возможного заражения», — пояснил врио губернатора Михаил Развожаев.

Напомним, также продолжает действовать запрет на выезд детских групп за пределы полуострова для участия в мероприятиях, олимпиадах и спортивных соревнованиях. На оздоровление в детских лагерях города пока могут приезжать только дети из Республики Крым, а также из арктической зоны Российской Федерации.

В тексте использованы материалы: Форпост

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