В Севастополе COVID-19 обнаружили у ребенка

По состоянию на утро 31 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай COVID-19.

Заболевшим оказался восьмилетний ребенок, приехавший из другого региона.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства, после выздоровления выписаны еще пять человек, переболевших коронавирусом.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 344 человека. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровело 283 человека, 9 человек умерло», - уточнили в правительстве.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки выявлены 28 новых случаев COVID-19, причем 20 пациентов сами обратились за помощью к врачам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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