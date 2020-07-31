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Коронавирус в Крыму

В Севастополе COVID-19 обнаружили у ребенка

По состоянию на утро 31 июля в Севастополе был зарегистрирован один новый случай COVID-19.

Заболевшим оказался восьмилетний ребенок, приехавший из другого региона.

Кроме того, как сообщает пресс-служба правительства, после выздоровления выписаны еще пять человек, переболевших коронавирусом.

«Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 344 человека. В настоящий момент в стационарах находится 41 человек. Выздоровело 283 человека, 9 человек умерло», - уточнили в правительстве.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки выявлены 28 новых случаев COVID-19, причем 20 пациентов сами обратились за помощью к врачам.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Количество погибших в аварии в Крыму увеличилось до девяти. Количество погибших в результате автомобильной аварии на трассе в Крыму увеличилось до девяти.

Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году. Ученые Джонатан Лэтэм и Эллисон Уилсон, — участники независимого проекта Bioscience Resource Project, созданного для агрегации научной информации, опубликовали исследование, согласно которому похожий на SARS-CoV-2 вирус был найден еще в 2012 году, в связи с неизвестной болезнью шести шахтеров, трое из которых умерли.

Осенью может начаться пандемия сверхзаразного свиного гриппа. Бразильские ученые обнаружили абсолютно новую мутацию вируса «свиного гриппа», которая, по их утверждениям, обладает высоким пандемическим потенциалом, сопоставимым с COVID-19.

Новая смерть от коронавируса в Севастополе: сводка за сутки. В Севастополе за сутки скончался еще один пациент от COVID-19, сообщает пресс-служба правительства.

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