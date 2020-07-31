В МВД Крыма уточнили информацию о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса

Микроавтобус Mercedes Sprinter, который совершил столкновение с грузовиком на трассе Симферополь – Керчь под Белогорском, в результате которого погибли 9 человек, был арендован.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений», – уточнили в МВД.

ДТП, в котором погибли на месте погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Девятый человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Водитель попавшего в смертельную аварию микроавтобуса не имел документов на маршрут. Документы на маршрут микроавтобуса Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП на трассе под Белогорском в Крыму, не обнаружены.

Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших. Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком, которое произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в районе Белогорска.

МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму. МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть более двух человек.

Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими. Прокуратура Крыма организовала проверку перевозчика, чей автобус сегодня утром врезался в грузовик.