ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом в Крыму ● Водитель попавшего в смертельную аварию микроавтобуса не имел документов на маршрут ● Количество погибших в аварии в Крыму увеличилось до девяти ● Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших ● МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму
В МВД Крыма уточнили информацию о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса
Микроавтобус Mercedes Sprinter, который совершил столкновение с грузовиком на трассе Симферополь – Керчь под Белогорском, в результате которого погибли 9 человек, был арендован.
Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Транспортное средство было взято перевозчиком в аренду. Осуществлялись перевозки по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений», – уточнили в МВД.
ДТП, в котором погибли на месте погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Девятый человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Водитель попавшего в смертельную аварию микроавтобуса не имел документов на маршрут. Документы на маршрут микроавтобуса Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП на трассе под Белогорском в Крыму, не обнаружены.
Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших. Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком, которое произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в районе Белогорска.
МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму. МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть более двух человек.
Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими. Прокуратура Крыма организовала проверку перевозчика, чей автобус сегодня утром врезался в грузовик.
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