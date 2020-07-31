Власть
В Крыму срывается дорожный сезон
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В Крыму срывается дорожный сезон: из запланированных на текущий год 43 контрактов по ремонту 245 дорог заключено лишь 17.
Глава РК Сергей Аксенов потребовал провести служебное расследование.
«Министерство транспорта обязывалось 21 июля вывести всех подрядчиков на работу, а не контракты заключать, – заявил глава Крыма. – Прошу вас провести служебное расследование в части неэффективной работы по подготовке документации: обещания, данные неоднократно, не выполнялись, голословно озвучивались даты».
Министр транспорта РК Сергея Карпова в очередной раз пообещал, что оставшиеся контракты будут подписаны в течение недели.
«С учетом того, что Минтранс пока не выполнил ни одного своего обязательства в части сроков выхода подрядчиков на объекты и подготовки документации под личную подпись Сергея Васильевича Карпова опубликуйте этот документ – прямо по графикам, – потребовал Аксенов. – Это будет являться основанием для контроля с приездом на объект. Если этого не происходит, все претензии будем предъявлять министру».
Отметим, глава РК неоднократно жаловался, что подчиненные не выполняют его распоряжения и собственные обязательства. И каждый раз грозил «крайними мерами». Но ситуация не меняется.
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