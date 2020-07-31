фото © Новый день

В Крыму срывается дорожный сезон: из запланированных на текущий год 43 контрактов по ремонту 245 дорог заключено лишь 17.

Глава РК Сергей Аксенов потребовал провести служебное расследование.

«Министерство транспорта обязывалось 21 июля вывести всех подрядчиков на работу, а не контракты заключать, – заявил глава Крыма. – Прошу вас провести служебное расследование в части неэффективной работы по подготовке документации: обещания, данные неоднократно, не выполнялись, голословно озвучивались даты».

Министр транспорта РК Сергея Карпова в очередной раз пообещал, что оставшиеся контракты будут подписаны в течение недели.

«С учетом того, что Минтранс пока не выполнил ни одного своего обязательства в части сроков выхода подрядчиков на объекты и подготовки документации под личную подпись Сергея Васильевича Карпова опубликуйте этот документ – прямо по графикам, – потребовал Аксенов. – Это будет являться основанием для контроля с приездом на объект. Если этого не происходит, все претензии будем предъявлять министру».

Отметим, глава РК неоднократно жаловался, что подчиненные не выполняют его распоряжения и собственные обязательства. И каждый раз грозил «крайними мерами». Но ситуация не меняется.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма пообещали построить четырехполосную дорогу от Симферополя до украинской границы. Власти Крыма рассчитывают, что от Симферополя до границы с Украины будет построена четырехполосная автомобильная дорога.

Путин поручил нарастить объемы строительства дорог в Крыму. Руководство страны получило правительству и региональным властям увеличить объемы строительства дорог в Крыму и Севастополе.

В Крыму пришлось переделывать дорогу из-за грунтовых вод. В Белогорском районе переделывают дорогу, сделанную в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба правительства Крыма.

Аксенов хочет составить «черные списки» подрядчиков. Глава Крыма Сергей Аксенов сказал о необходимости составить по подрядчикам «черные списки», чтобы в будущем не допускать к проведению торгов организации, которые срывают сроки реализации проектов на полуострове.