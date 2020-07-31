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В Крыму чиновники Росгранстроя погорели на взятке в 1,5 млн рублей
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В Крыму по подозрению в получении крупной взятки задержаны директор регионального филиала Дирекции по строительству и эксплуатации объектов Росграницы (Росгранстрой) и его заместитель.
Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.
Установлено, что в декабре 2017 года и в январе 2019 года директор крымского филиала Росгранстроя заключил госконтракты с одной из коммерческих фирм на оказание услуг по содержанию имущества десяти пунктов пропуска через государственную границу РФ на сумму 7,4 млн рублей и 4,7 млн рублей соответственно.«Директор Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и его заместитель, вступив в преступный сговор по незаконному обогащению, договорились совместно потребовать от коммерческой организации, которая является стороной госконтрактов, взятку за то, что они в свою очередь позволят данной коммерческой организации беспрепятственно работать в рамках исполнения указанных госконтрактов», – говорится в сообщении.
Чиновники потребовали от предпринимателей ежемесячно передавать им в течение срока действия контрактов в качестве взятки денежные средства в размере 15% от суммы контрактов. Если фирма откажется это делать, директор филиала Росгранстроя и его заместитель пригрозили расторгнуть договоры и внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков.
Компания-подрядчик согласилась на требование чиновников. С января 2018 года по декабрь 2019 года фирма передала злоумышленникам взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн рублей.
В результате совместных действий сотрудников Следственного комитета и ФСБ должностные лица Росгранстроя и посредник задержаны.
По местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых проведены обыски, изъяты денежные средства и документы, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.
Злоумышленникам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. Суд заключил обвиняемых под стражу.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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