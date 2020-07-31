Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом в Крыму

фото © скрин видео

Расследование уголовного дела по факту аварии с пассажирским автобусом в Крыму находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее главное следственное управление возбудило уголовное дело по факту оказания по перевозке пассажиров, повлекших гибель людей.

«Следствием установлено, что 31 июля около 5 часов микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший из Краснодара в Симферополь, на участке автодороги «Таврида» в районе села Русаковка Белогорского района совершил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» с прицепом, следовавшим в попутном направлении», - говорится в сообщении.

На момент столкновения в автомобиле находились 18 человек, из которых семеро, включая водителя, скончались на месте. Одна женщина умерла по пути в больницу и еще одна скончалась в больнице.

Девять пострадавших доставлены в больницы, где им оказывается экстренная медицинская помощь.

«Проведены неотложные следственные действия, осмотр места происшествия, изъяты предметы и документы, следователями устанавливаются обстоятельства оказания услуг по перевозке пассажиров, а также иные обстоятельства данного происшествия», – добавили в ведомстве.

В МВД по Республике Крым сообщили, что попавший в аварию микроавтобус взят фирмой-перевозчиком в аренду. Перевозки на данном автобусе осуществлялись по заказу. Предварительно транспорт был технически исправен, отметили в ведомстве.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших. Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком, которое произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в районе Белогорска.

МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму. МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть более двух человек.

Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими. Прокуратура Крыма организовала проверку перевозчика, чей автобус сегодня утром врезался в грузовик.

Среди пострадавших в жуткой аварии в Крыму есть беременная женщина. Четверо пострадавших в результате ДТП на трассе «Таврида» находятся в Белогорской центральной районной больнице.