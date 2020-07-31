ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму ● Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими ● Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
Среди пострадавших в жуткой аварии в Крыму есть беременная женщина
Четверо пострадавших в результате ДТП на трассе «Таврида» находятся в Белогорской центральной районной больнице.
Их состояние средней степени тяжести, рассказала глава администрации Белогорского района Галина Перелович.
«Семь человек погибли на месте сразу. Восьмой скончался по пути в больницу. В больнице сейчас находится четверо. Состояние – средней степени тяжести. Среди них одна беременная», – сказала Перелович.
Она также уточнила, что в микроавтобусе в момент аварии всего находилось 19 пассажиров. Mercedes Sprinter совершал маршрут из Краснодара.
О ДТП стало известно сегодня утром. В результате аварии погибли восемь человек. МВД проводит проверку по факту ДТП. На месте ДТП работают представители Главного управления СК России по Крыму и Севастополю.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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