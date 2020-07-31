Среди пострадавших в жуткой аварии в Крыму есть беременная женщина

Четверо пострадавших в результате ДТП на трассе «Таврида» находятся в Белогорской центральной районной больнице.

Их состояние средней степени тяжести, рассказала глава администрации Белогорского района Галина Перелович.

«Семь человек погибли на месте сразу. Восьмой скончался по пути в больницу. В больнице сейчас находится четверо. Состояние – средней степени тяжести. Среди них одна беременная», – сказала Перелович.

Она также уточнила, что в микроавтобусе в момент аварии всего находилось 19 пассажиров. Mercedes Sprinter совершал маршрут из Краснодара.

О ДТП стало известно сегодня утром. В результате аварии погибли восемь человек. МВД проводит проверку по факту ДТП. На месте ДТП работают представители Главного управления СК России по Крыму и Севастополю.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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