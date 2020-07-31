Среди пострадавших в смертельной аварии под Белогорском есть крымчане

Пострадавшие в ДТП, которое произошло сегодня утром на на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска, в основном молодые люди до 30 лет.

Среди доставленных в симферопольскую больницу скорой помощи есть жители Крыма, сообщил журналистам заместитель главного врача по медицинской части больницы Александр Влахов.

«Все - это молодые люди. Примерно 25-30 лет. Они - жители в основном соседнего региона, но есть и наши, местные, крымчане. Двое мужчин, двое женщин», - сказал он.

ДТП, в котором погибли на месте погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Девятый человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».

По данным МВД, микроавтобус был арендован, осуществлялась перевозка по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений.

СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ДТП.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации. Пятеро пострадавших в сегодняшнем ДТП под Белогорском были доставлены в реанимационное отделение Симферопольском клинической больницы скорой медицинской помощи N6, где один из пострадавших впоследствии скончался.

Самые крупные ДТП с участием автобусов в Крыму. Сегодняшняя авария с автобусом в Крыму унесла жизни 9 человек. За последние 20 лет это четвертое ДТП в Крыму с массовыми жертвами.

В МВД Крыма уточнили информацию о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса. Микроавтобус Mercedes Sprinter, который совершил столкновение с грузовиком на трассе Симферополь – Керчь под Белогорском, в результате которого погибли 9 человек, был арендован.

Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом в Крыму. Расследование уголовного дела по факту аварии с пассажирским автобусом в Крыму находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства.