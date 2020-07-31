ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: Владелец автобуса, попавшего в ДТП в Крыму, уже был судим ● Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации ● Из-за утренней аварии в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации ● Самые крупные ДТП с участием автобусов в Крыму ● В МВД Крыма уточнили информацию о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса
Среди пострадавших в смертельной аварии под Белогорском есть крымчане
Пострадавшие в ДТП, которое произошло сегодня утром на на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска, в основном молодые люди до 30 лет.
Среди доставленных в симферопольскую больницу скорой помощи есть жители Крыма, сообщил журналистам заместитель главного врача по медицинской части больницы Александр Влахов.
«Все - это молодые люди. Примерно 25-30 лет. Они - жители в основном соседнего региона, но есть и наши, местные, крымчане. Двое мужчин, двое женщин», - сказал он.
ДТП, в котором погибли на месте погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Девятый человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».
По данным МВД, микроавтобус был арендован, осуществлялась перевозка по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ДТП.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации. Пятеро пострадавших в сегодняшнем ДТП под Белогорском были доставлены в реанимационное отделение Симферопольском клинической больницы скорой медицинской помощи N6, где один из пострадавших впоследствии скончался.
Самые крупные ДТП с участием автобусов в Крыму. Сегодняшняя авария с автобусом в Крыму унесла жизни 9 человек. За последние 20 лет это четвертое ДТП в Крыму с массовыми жертвами.
В МВД Крыма уточнили информацию о перевозчике попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса. Микроавтобус Mercedes Sprinter, который совершил столкновение с грузовиком на трассе Симферополь – Керчь под Белогорском, в результате которого погибли 9 человек, был арендован.
Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом в Крыму. Расследование уголовного дела по факту аварии с пассажирским автобусом в Крыму находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства.
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