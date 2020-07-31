Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе дети остаются в «закрытом режиме» ● Коронавирус мог перейти к человеку еще в 2012 году ● Украина отменила самоизоляцию для въезжающих из Крыма ● Осенью может начаться пандемия сверхзаразного свиного гриппа ● Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года
Снова рост: в Крыму за сутки почти три десятка новых заражений коронавирусом
фото © meduza.io
За 30 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции.
20 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 5 – при скрининге здоровых лиц.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1204 случая новой коронавирусной инфекции. 72 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 882 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 142 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 1988 человек.
Выздоровевших за весь период – 912 человек.
Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.
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