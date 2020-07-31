ДТП на Тавриде
Развитие сюжета: Среди пострадавших в смертельной аварии под Белогорском есть крымчане ● Владелец автобуса, попавшего в ДТП в Крыму, уже был судим ● Четверо пострадавших в страшном ДТП в Крыму находятся в реанимации ● Из-за утренней аварии в Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации ● Самые крупные ДТП с участием автобусов в Крыму
Следственный комитет задержал организатора транзита в Крым, повлекшего гибель девяти человек
Организатор перевозки попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса на трассе под Белогорском в Крыму задержан.
Об этом сообщили в СК России.
«Следователями Главного следственного управления уже получены доказательства нарушения лицом – организатором этой перевозки правил безопасности, которые привели к трагедии. В связи с этим данное лицо задержано в порядке статьи 91 УПК РФ, следствие планирует выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения», - уточнили в Следственном комитете РФ.
В СК уточнили, что установлены личности всех погибших. «В настоящее время установлены личности всех погибших, среди которых жители Краснодарского и Хабаровского краев, городов Сургута и Омска, а также жители Республики Крым», - отметили в ведомстве.
Кроме того, следствие обратилось к надзирающему прокурору для решения вопроса об определении подследственности по делу о нарушении правил дорожного движения, возбужденного органами полиции для дальнейшего их соединения в одно производство.
СК продолжает расследование уголовного дела по факту оказания услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц (часть 3 статьи 238 УК РФ).
Также продолжается работа по выяснению обстоятельств получения водителем лицензии для осуществления пассажирских перевозок, изучается документация, изъятая на месте трагедии, о прохождении водителем медицинского и технического контроля.
Руководство Главного следственного управления наладило взаимодействие с органами власти Крыма по вопросу оказания помощи родственникам погибших в проведении траурных мероприятий.
ДТП, в котором погибли на месте погибли восемь человек, произошло сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. Девятый человек скончался в больнице. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий «Камаз».
По данным МВД, микроавтобус был арендован, осуществлялась перевозка по заказу. Предварительно установлено, что лицензия на перевозки у перевозчика имеется, путевые и разрешительные документы без нарушений.
СК возбудил уголовное дело по факту гибели людей в ДТП.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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