Самые крупные ДТП с участием автобусов в Крыму

ДТП под Алуштой в 2003-м году, в нем погибло 19 человек | фото © Новости Крыма

Сегодняшняя авария с автобусом в Крыму унесла жизни 9 человек. За последние 20 лет это четвертое ДТП в Крыму с массовыми жертвами.

Аварии с участием автобусов не редкость в Крыму. Однако, ДТП, в которых сразу гибнет более пяти человек - было всего четыре за последние 20 лет.

Два крупных ДТП с человеческими жертвами произошли на одном и том же месте с разницей в 4 года.

На спуске с Ангарского перевала в Алушту в 2003 года автобус не вписался в поворот и вылетел в кювет. Тогда, из-за отсутствия стены, автобус, перевозивший семьи шахтеров из Павлограда в Алушту, вылетел в обрыв. Погибло 19 человек. На месте ДТП был сооружен мемориальный комплекс.

В 2007 году на этом же месте разбился еще один автобус. 18 июля в 21:30 на трассе Симферополь - Алушта в районе села Изобильное на закругленном повороте дороги заказной частный автобус марки «Кароза», перевозивший людей на отдых из Умани в Ялту, из-за отказа тормозов потерял управление, не вписался в поворот и на высокой скорости правой стороной «притерся» к каменной оградительной стене.

Первоначально сообщалось, что автобус был 2002 года выпуска. Но позже, министр транспорта Украины Николай Рудьковский заявил, что документы были подделаны, а реальный год выпуска 1992, а двигателя вообще 1990. Более того, по словам министра, на машине были заварены горные тормоза.

В 2016-м году шесть погибли и 13 пострадали в результате падения автобуса в обрыв в Крыму.

Авария произошла 12 августа на 50-м км автодороги Р-29 «Алушта - Судак - Феодосия» возле населенного пункта Щебетовка. По последним данным, в ДТП погибли граждане, зарегистрированные в Крыму (три человека - из Судака, Керчи и Ленинского района), по одному из Ставрополя, Краснодара и Санкт-Петербурга. Среди пострадавших, которые сейчас находятся в больницах, больше всего жителей Волгоградской области - пять человек. Остальные из Крыма, Читы, Южно- Сахалинска и Киева.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Стали известны новые подробности ДТП с рейсовым автобусом в Крыму. Расследование уголовного дела по факту аварии с пассажирским автобусом в Крыму находится на особом контроле руководства главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю, сообщили в пресс-службе ведомства.

Водитель попавшего в смертельную аварию микроавтобуса не имел документов на маршрут. Документы на маршрут микроавтобуса Mercedes Sprinter, который попал в смертельное ДТП на трассе под Белогорском в Крыму, не обнаружены.

Власти Крыма уточнили: в аварии микроавтобуса в Крыму - десять пострадавших. Десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом Mercedes Sprinter и грузовиком, которое произошло сегодня утром на трассе «Таврида» в районе Белогорска.

МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму. МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть более двух человек.