Российские СМИ о ситуации в Ялте: в городе происходит что-то не то

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Российская журналистка раскрыла реальную обстановку с распространением коронавирусной инфекции на курортах Крыма.

Рассказ Алены Хазинуровой публикует портал E1.RU.

Как отметила репортер, согласно официальной статистике, всего с начала пандемии на полуострове зафиксировано 1176 случаев заражения COVID-19 и в июле каждые сутки «прибавляется по 10-20 заболевших».

«Но бывают разовые вспышки, которые сложно скрыть. Например, недавно в Ялте коронавирусом заразились 20 сотрудников администрации и два депутата горсовета. (...) Отменили международный экономический форум и полумарафон, хотя по всему Крыму уже спокойно проводят массовые мероприятия», — отметила Хазинурова, добавив, что пациентов из Ялты везут в больницу Симферополя, и это «наводит на мысли о том, что в городе происходит что-то не то».

Также она отметила, что в июле в Крыму отменили массовые проверки на въезде на полуостров — теперь у туристов только измеряют температуру в аэропорту с помощью тепловизора. Кроме того, в местных отелях у постояльцев не требуют при размещении справки об отсутствии инфекции.

В случае же, если у туриста проявятся признаки заболевания, ему сделают тест и при необходимости госпитализируют. «Тогда отпуск придется вынужденно продлить и превратить в больничный, а обратные билеты домой поменять», — отметила Хазинурова.

По данным журналистки, пока в больницах Севастополя «все в порядке» с коечным фондом: 74 процента мест остаются свободными. Но среди тех, кто все-таки был помещен на лечение, по данным Роспотребнадзора, оказалась «вся география Российской Федерации».

30 июля сообщалось, что на курортах Крыма началась вспышка кишечных инфекций. Как отметил глава департамента здравоохранения Севастополя Сергей Шеховцов, больница в Инкермане, куда помещают заболевших, уже переполнена: в ней всего 39 коек, а количество заражений «стремительно растет».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: lenta.ru

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