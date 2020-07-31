Прокуратура в Крыму проверяет перевозчика после аварии с восьмью погибшими

Прокуратура Крыма организовала проверку перевозчика, чей автобус сегодня утром врезался в грузовик.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Прокуратурой республики организована проверка исполнения перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении.

Прокуратура также проверяют обстоятельства произошедшего. На месте аварии находится прокурор Республики Крым Олег Камшилов, который координирует действия правоохранительных органов.

Автоавария, в которой погибли восемь человек, произошла сегодня утром на трассе Керчь – Симферополь в районе Белогорска. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий грузовик с прицепом.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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