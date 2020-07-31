Прогноз погоды в Крыму на пятницу 31 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 31 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - гроза (Местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (Высокая пожарная опасность 4 класс), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 31, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер южный 7 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 87 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 29, ночью от 24 до 25 градусов. Ветер северо-восточный 7 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 89 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 31, ночью около 23 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 79 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 30, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северный 12 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 86 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 22 до 30, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 11 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 59 до 92 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 20 до 32, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер восточный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 96 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 91 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 24, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 762 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью около 19 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 93 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 26, в Керчи - 26, в Николаевке - 25, в Севастополе - 24, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 25, в Феодосии - 25, в Ялте - 25 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 29, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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