Отдых в некоторых отелях Крыма подорожал в пять раз

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Некоторые отельеры Крыма повысили цены на отдых в пять раз в связи с высоким спросом на отечественные курорты в период пандемии.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сказал председатель комитета по туризму Крымского отделения «Опоры России» Анатолий Тарасенко.

«У гостей, которые сейчас хотят забронировать жилье и прилететь в Крым, уже сложилось негативное впечатление. Многие скажут, что я утрирую, говоря о сильном росте стоимости отдыха в Крыму. Отнюдь нет. Мы столкнулись с тем, что одна из вилл, которую хотели забронировать наши заказчики, в течение недели подорожала в пять раз. Владельцы виллы объяснили свои действия повышенным спросом», - пояснил Тарасенко и посоветовал «будущим гостям оценивать Крым не по этому летнему сезону, который дискредитировали недобропорядочные средства размещения повышением цен».

При этом некоторые отели Крыма, например, в поселке Песчаное Бахчисарайского района, до сих пор загружены не на 100%, поэтому туристы все еще имеют возможность забронировать хорошую гостиницу по доступной цене, уверен эксперт. Кроме того, по его мнению, этим летом билеты на перелеты в Крым дешевле, чем в предыдущие годы. Это объясняется увеличением числа рейсов из-за ограничений на международные перелеты, говорит Тарасенко.

Ранее в Ассоциации туристических операторов (АТОР) сообщили, что отечественные курорты предлагают более доступные путевки, чем заграничные. По их данным, в начале августа цены на отдых в Крыму, Анапе и Сочи пошли на спад.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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