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Коронавирус в Крыму

Названо условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу

20:03 пятница, 31 июля 2020
Названо условие появления коллективного иммунитета к коронавирусу

фото © pixabay.com

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала о невозможности создать коллективный иммунитет к вирусу SARS-CoV-2 без вакцины.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сообщил, что человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет против вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19.

Анча Баранова отметила, что у большинства людей вирус SARS-CoV-2 оставляет средний иммунитет, который через три месяца полностью проходит. Именно поэтому при COVID-19 коллективный иммунитет, основанный на антителах, создать затруднительно. Еще остается возможность для Т-клеточного иммунитета, но его пока не очень хорошо умеют измерять, пояснила ученый.

«Потому что невозможно организовать так, чтобы все население страны взяло, засело на карантин и переболело за три месяца. Только тогда вирус истребится, потому что ему не на кого будет распространяться», — сказала Баранова.

По ее словам, существенно приблизить человечество к коллективному иммунитете может вакцина, которая даст иммунитет хотя бы на год.

При этом новую вакцину от коронавируса не придется создавать каждый год, потому что он мутирует не так быстро, как вирус гриппа, полагает профессор.

«У вируса гриппа огромная способность к быстрому изменению, его геном для этого специально разбит на кусочки. И мутации он накапливает очень быстро. И плюс грипп способен реплицироваться в огромном количестве хозяев — в свиньях, курах, птицах. Поэтому каждый год приходит новая эпидемия (гриппа) в попытке стать пандемией», — отметила она.

Именно поэтому требуется ежегодная вакцинация от гриппа, потому что каждый раз приходится иметь дело с новым вирусом.

«С коронавирусом ситуация не такая. Да, он мутирует, но он мутирует не с ужасной скоростью, а с приемлемой. Хорошая новость тут в том, что периодическая ревакцинация против коронавариса может быть проведена той же самой вакциной, а не каждый раз новой», — заключила биолог.

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