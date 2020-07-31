МВД возбудило дело по факту смертельного ДТП в Крыму

МВД возбудило уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть более двух человек.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственным управлением МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц). Установлено, что автобус направлялся из Краснодара в Севастополь», - сообщили в МВД.

ДТП в котором погибли восемь человек произошло сегодня утром на трассе Белогорск - Симферополь. По предварительным данным, водитель микроавтобуса Mercedes-benz Sprinter уснул за рулем и врезался в стоящий грузовик.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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