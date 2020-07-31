Любовь Толкалина оголилась в Крыму после разрыва с возлюбленным

фото © instagram.com/tolkalinaliuba

Актриса Любовь Толкалина всего несколько дней назад официально сообщила, что рассталась со своим возлюбленным из Британии.

Виной тому - обстоятельства, которые сложились во всем мире из-за пандемии коронавируса. Влюбленные не виделись друг с другом слишком долго и в итоге поняли, что строить отношения на расстоянии постоянно просто невозможно.

Похоже, Любовь Толкалина не сильно горюет после расставания с любимым мужчиной, более того, она уже начала привлекать внимание новых поклонников. Сознательно или бессознательно она это делает, в настоящее время непонятно, но факт остается фактом: на Толкалину уже обратили внимание многие представители сильного пола.

Сейчас актриса отдыхает в Крыму, накануне она решила поделиться с подписчиками своим эффектным фото с отдыха. Звезда опубликовала снимок в своем блоге, на котором она запечатлена обнаженной, прикрывая оголенную грудь двумя большими ракушками.

Можно отметить, что ракушки лишь формально прикрывают голый бюст Любови Толкалиной, и актриса фактически снялась топлес. Сама Любовь всегда очень терпимо относилась к обнаженным фотосъемкам, часто баловала поклонников подобного рода жанра снимками и подчеркивала, что не видит в таких фотографиях ничего критического.

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