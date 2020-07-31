Ливни с градом и шквальным ветром: на Крым идет холодный фронт

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31 июля и 1 августа в Крыму объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды, сообщило главное управление МЧС России по республике со ссылкой на региональный гидрометцентр.

«В связи с прохождением контрастного холодного фронта во второй половине дня и до конца суток 31 июля, а также 1 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, днем 1 августа температура воздуха резко понизится на 8-10 градусов.

В МЧС предупреждают, что в данных условиях высока вероятность подтопления территорий, аварий на объектах энергетики и ЖКХ. Также возможны нарушения транспортного сообщения, повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Кроме того, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач.

Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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